Trump tem até o fim do dia para cobrir sentença milionária ou perder propriedades

O ex-presidente norte-americano Donald Trump tem até o fim desta segunda-feira (25) para pagar uma fiança como caução para uma sentença de fraude civil de US$ 454 milhões (o equivalente a R$ 2,26 bilhões) ou pode ter algumas de suas propriedades confiscadas pelo estado de Nova York.

Trump deve pagar o dinheiro de seu próprio bolso ou providenciar uma fiança como garantia enquanto recorre da sentença proferida em 16 de fevereiro pelo juiz Arthur Engoron. Essa sentença o considerou culpado de manipular seu patrimônio líquido e os valores das propriedades de sua empresa imobiliária familiar, com o intuito de enganar credores e seguradoras.

O ex-presidente escreveu nas redes sociais que o número definido por Engoron era “fraudulento”.

“Deveria ser ZERO, NÃO FIZ NADA DE ERRADO!”, disse ele.

Na sexta-feira (22), a campanha de Trump - que quer retornar à presidência dos EUA - pediu doações de “um milhão de patriotas pró-Trump”, dizendo que a “icônica Trump Tower” estava entre suas propriedades em risco de serem confiscadas.

Garantir o controle das propriedades de Trump acarretaria uma série de obstáculos jurídicos e logísticos para o gabinete da procuradora-geral, sem contar a crise para a sua imagem enquanto empresário.

Trump negou qualquer irregularidade e classificou o caso como politicamente motivado.

