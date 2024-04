Pavel Golovkin/Getty Images O ativista Alexei Navalny participa de uma passeata em memória do líder da oposição Boris Nemtsov em Moscou

Um grupo de hackers invadiram uma rede de computadores ligada ao sistema prisional da Rússia como vingaça pela morte do opositor de Vladmir Putin, Alexei Navalny, em fevereiro. As informações são da CNN Internacional.

Os hackers colocaram uma foto de Navalny no site da empresa terceirizada administradora da prisão. “Viva Alexey Navalny!”, diz uma mensagem no site hackeado, acompanhada por uma foto de Navalny e sua esposa Yulia em um comício político.O grupo também roubou uma base de dados contendo informações sobre centenas de milhares de prisioneiros russos e seus familiares e contatos, incluindo dados sobre prisioneiros mantidos na colônia penal do Ártico onde Navalny morreu em 16 de fevereiro.

Os hackers, que dizem ser uma mistura de nacionalidades, incluindo expatriados russos e ucranianos, estão compartilhando esses dados, incluindo números de telefone e endereços de e-mail de prisioneiros e dos seus familiares “na esperança de que alguém os possa contatar e ajudar a compreender o que aconteceu com Navalny”, disse um dos envolvidos na violação.

O sistema online do sistema prisional russo, também foi invadito. É lá que familiares compram comida para os presos. o objetivo foi alterar os preços de alimentos como macarrão e carne enlatada para um rublo, que equivale a cerca de R$ 0,05, de acordo com capturas de tela e vídeos de compras na loja online postadas pelos hackers. Normalmente, esses produtos custam mais de R$ 5.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





Resposta dos oficiais rússos

O aque cibernético só foi notado e interrompido algum tempo depois. Demorou várias horas para que o administrador da loja online da prisão percebesse que os russos estavam comprando comida por centavos, segundo o hacker envolvido.

E levou três dias até que a equipe de TI da prisão conseguisse encerrar totalmente os descontos oferecidos pelos hackers, de acordo com o relato do hacker.

“Estávamos observando [os registros de acesso à loja online] e ele continuava rolando cada vez mais rápido com mais e mais clientes fazendo compras”, disse o hacker à CNN