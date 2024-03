Reprodução / Sham FM Mídia estatal síria relatou provável ataque israelense em Damasco, na Síria

Nesta sexta-feira (29), uma série de ataques aéreos israelenses atingiram áreas próximas à cidade de Aleppo, na Síria, deixando civis e militares mortos, conforme informações da agência de notícias estatal síria SANA.

Trinta e oito pessoas morreram, entre elas, cinco membros do Hezbollah, de acordo com a Reuters . Um dos combatentes do grupo armado libanês era comandante de campo local, cujo irmão foi morto em um ataque israelense no sul do Líbano em novembro, segundo a agência de notícias.

Os ataques teriam começado por volta de 1h45 do horário local, com aviões de guerra israelenses indo em direção de Athriya, sudeste de Aleppo, segundo informou uma fonte militar à SANA.

Conforme a agência, as Forças de Defesa de Israel se recusaram a comentar o ataque.

Esta não é a primeira vez que Israel teria lançado ataques contra Aleppo e a capital síria, Damasco. Os desta sexta estão entre os mais mortais desde que Israel intensificou a campanha militar contra grupos apoiados pelo Irã na Síria e outros, após o ataque surpresa do Hamas a Israel, em 7 de outubro.

Após o ataque do Hamas, os confrontes entre grupos apoiados pelo Irã na região e Israel cresceram, com envolvimento de grupos armados em ataques com tropas dos Estados Unidos que apoiam Israel no Oriente Médio.

Apoiado pelo Irã, o Hezbollah tem se envolvido em diversos combates nas fronteiras com Israel desde 7 de outubro. O envolvimento do grupo, que é uma das forças paramilitares mais poderosas do Oriente Médio, na guerra levantou a suposição de que o conflito em Gaza pudesse repercutir em um conflito mais amplo.

Desde os protestos da Primavera Árabe de 2011, o Hezbollah tem grande presença na Síria. No movimento, o Hezbollah foi um participante ativo, lutando ao lado de forças alinhadas com o Irã na Síria e em nome de Bashar al-Assad.

