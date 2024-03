Divulgação/ONU/Manuel Elias Conselho de Segurança da ONU

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta segunda-feira (25) uma resolução que exige o cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. O texto foi proposto pelo grupo de dez membros não permanentes e solicita a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

Os Estados Unidos se abstiveram na votação, e todos os outros 14 membros restantes do colegiado votaram a favor – incluindo Rússia, China, Reino Unido e França, membros permanentes que possuem poder de veto.

O texto foi elaborado pela Argélia, Equador, Guiana, Japão, Malta, Moçambique, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça.

Inicialmente, os EUA haviam se posicionado contra o termo "cessar-fogo" em proteção a Israel, mas a pressão internacional por uma trégua fez com que o país se abstivesse.

A aprovação ocorre após o texto apresentado pelos Estados Unidos na última sexta ter sido vetado pela Rússia e China.

Anteriormente, os EUA vetaram três resoluções para o conflito, incluindo o texto apresentado pelo Brasil em 20 de fevereiro, que exigia um cessar-fogo humanitário imediato.

