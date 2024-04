Divulgação/UNRWA População palestina se deslocando na Faixa de Gaza

O grupo fundamentalista islâmico Hamas pediu desculpas pela primeira vez aos habitantes da Faixa de Gaza pelos sofrimentos causados pela guerra com Israel.

Em uma longa mensagem publicada no Telegram, o movimento palestino "se desculpa" pelas dificuldades geradas pelo conflito, que completa seis meses no próximo domingo (7), mas reitera o desejo de "vitória e liberdade".

No texto, o Hamas agradece ao povo palestino, reconhece o "cansaço" das pessoas e defende as medidas adotadas para minimizar os impactos da guerra, como as tentativas de controle de preços.

Em mais de 175 dias de conflito, o número de mortos no conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza ultrapassa 32,5 mil, segundo o Ministério da Saúde da Gaza e do exército israelita. O número de feridos em ambos os lados da guerra supera 75 mil.

