Reprodução: commons Calendário de 2024

Após o feriado da Sexta-feira Santa (ou Paixão de Cristo), acompanhando de um fim de semana, muitos já estão pensando no próximo feriado prolongado de 2024. No entanto, a próxima folga nacional que perto do fim de semana será apenas em novembro.

O feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, será em uma sexta-feira. Antes dele, os feriados nacionais cairão sempre no meio da semana, sábados ou domingos.

No total, quatro feriados vão cair nos fins de semana (Tiradentes, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados) ou três nas quartas-feiras (Dia do Trabalho, Consciência Negra e Natal).

Ainda, vale lembrar que no dia 20 de novembro, data da Consciência Negra, passou a ser um feriado nacional neste ano. A decisão foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Pontos facultativos

Neste ano, haverá oito pontos facultativos. São eles:

Carnaval e Quarta-feira de cinzas: 12, 13, e 14 de fevereiro

Corpus Christi: 30 e 31 de maio

Dia do Servidor Público Federal: 28 de outubro

Véspera de Natal: 24 de dezembro

Véspera de Ano novo: 31 de dezembro

Cabe aos órgãos e entidades da administração pública federal decidirem se vão aderir ao feriado.

