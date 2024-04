Jefferson Rudy/Agência Senado - 13.12.2023 Senador Sergio Moro (União-PR)

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) começa a julgar nesta segunda-feira (1º) duas ações contra Sergio Moro (União Brasil).

As ações movidas pelo Partido Liberal (PL) e pela Federação Brasil da Esperança (PCdoB, PT e PV) acusam o senador de abuso de poder econômico na pré-campanha.

A defesa do ex-juiz alega que os partidos que entraram com ações no TRE “pleiteiam um terceiro turno e buscam desconstituir o resultado das urnas, negando voz ao eleitorado paranaense”. A informação é do Blog da Andréia Sadi, do G1.

Nos processos, os partidos acusam Moro de ter saído em vantagem em relação aos outros candidatos ao Senado por ter feito uma pré-campanha eleitoral para presidência da República.

De acordo com a defesa de Moro, a pré-campanha não teve grande impacto na eleição e que a vantagem é fruto da atuação do senador como juiz na Lava Jato, o que o tornou conhecido entre os eleitores no Paraná.

Sergio Moro foi eleito com 1,9 milhão de votos. Caso seja condenado, o senador terá o mandato cassado e serão realizadas novas eleições.

