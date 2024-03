Reprodução/redes sociais Paul Henri foi uma das vítimas da implosã do submersível Titan, em junho de 2023

Sidonie Nargeolet, filha de uma das vítimas da implosão do submersível Titan em junho de 2023, defendeu a retomada das expedições submarinas ao Titanic. A jovem é filha do explorador francês e especialista em Titanic, Paul Henri-Nargeolet. As declarações foram dadas ao jornal Pen News.

Segundo Sidonie, as futuras expedições aos destroços do navio deveria voltar a acontecer. "Acho que eles têm que fazer isso", disse ela. "Não precisamos confundir um substituto ruim com um bom".

Entretanto, Sidonie afirma estar zangada porque ninguém da empresa responsável pelo submersível, a OceanGate, a procurou após a implosão : "Não expressam solidariedade pela perda do meu pai".

Henri-Nargeolet era um dos cinco tripulantes do submersível Titan que fazia uma exploração aos destroços do Titanic, a cerca de 4 mil metros de profundidade, no Oceano Atlântico. O submersível, no entanto, implodiu durante a viagem, em junho de 2023, sem deixar sobreviventes.

O explorador francês era conhecido como "Sr. Titanic", pelo conhecimento que detinha sobre o navio naufragado e pelas múltiplas expedições até os destroços. Sidonie explicou que estava "acostumada" com as expedições realizadas pelo pai, e que era algo "normal" na vida dele. "Nunca me perguntei se o submersível era bom ou não. Ele me disse que o Titan era um novo tipo de submarino, mas não me disse que estava preocupado com isso", explicou.

"Tivemos quatro dias para nos prepararmos, mas, de qualquer forma, é difícil aceitar. Ouvimos dizer que as buscas haviam terminado, mas é muito difícil aceitar, porque não vimos nenhum corpo, sabe? Então é como se ele tivesse ido embora sem poder dizer adeus", finaliza Sidonie.