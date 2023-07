Reprodução / TikTok - 22.06.2023 Submersível Titan

O CEO da Pelagic Research Services, Ed Cassano falou em coletiva de imprensa na sexta-feira (30) sobre a possível causa da implosão do submarino Titan que matou cinco passageiros. A empresa é responsável pelo r esgate dos destroços do submersível .

Segundo Cassano, o Titan foi “empurrado além de sua taxa de profundidade”, ou seja, o submersível não tinha capacidade para chegar tão fundo no mar.

O CEO ainda afirmou que tinha esperanças de encontrar os cinco passageiros vivos. “Infelizmente o resgate se transformou em uma recuperação [de destroços]”, disse.

Os destroços do submarino Titan foram resgatados na quarta-feira (28) e os possíveis restos humanos encontrados entre as partes do submersível estão sendo analisados pelos investigadores dos Estados Unidos na tentativa de descobrir o que aconteceu com a embarcação.

Não há uma previsão de quando a investigação será encerrada.

No Titan, os destroços foram retirados da água e descarregados no porto da cidade de St, John's, no Canadá. Mais tarde, a Guarda Costeira dos EUA anunciou que materiais orgânicos foram encontrados, que seriam "supostos restos humanos que foram cuidadosamente recuperados" do mar.

As peças, aparentemente, são pedaços da lateral do casco, da parte frontal e traseira da embarcação.

O submarino da empresa OceanGate, que desapareceu no domingo (18) com cinco pessoas a bordo, sofreu uma "implosão catastrófica", resultando na morte de todos os tripulantes, segundo a Guarda Costeira.

Os passageiros eram: o empresário britânico Hamish Harding. Ele é dono da Action Aviation, que realiza compra e vende aeronaves; o ex-comandante da Marinha Francesa, Paul-Henry Nargeolet também estava a bordo. Ele é considerado um dos maiores especialistas dos destroços do Titanic; o criador do submarino, o americano Stockton Rush e o empresário Shahzada e o filho Sulaiman Dawood, do Paquistão.