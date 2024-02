X /Reprodução Israel Katz, ministro de Relações Exteriores de Israel

O ministro de Relações Exteriores israelense, Israel Katz , exigiu pela segunda vez um pedido de desculpas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por conta da comparação entre os ataques de Israel na Faixa de Gaza e ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945).

Nesta terça-feira (20), no X (antigo Twitter), o chanceler disse que a declaração de Lula é “um cuspe no rosto dos judeus brasileiros”. Declarou que não é tarde para que o presidente “aprenda História” e “peça desculpas." [leia abaixo na íntegra]

“Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez?”, escreveu Katz.

Segundo pedido de retratação

A postagem feita por Katz hoje, vem na sequência de uma primeira, postada ontem (19), onde o ministro também insistia na necessidade de um pedido de desculpas por parte do chefe do Executivo brasileiro, além de declarar Lula como 'persona non grata' no país judeu.

A tensão entre a diplomacia brasileira e israelense cresceu desde domingo (18), quando Lula usou seu tempo de fala na cúpula da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia, para criticar as ações do exército de Israel na Faixa de Gaza.

Na declaração aos jornalistas, o presidente disse que "o que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.”

A comparação desagradou autoridades israelenses, causando a reprimenda do embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, que foi convocado a comparecer ao Museu do Holocausto, em Tel Aviv.

A escolha do local iritou a diplomacia brasileira , uma vez que, de acordo com o protocolo, ações de reprimenda devem acontecer na sede da diplomacia do país e não em locais como o museu escolhido pelo governo de Israel para o encontro com o brasileiro.

Leia na íntegra o que disse Israel Katz

“Presidente do Brasil,

“Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler?

“É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus, de forma ordeira e cruel.

“Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. Se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares.

“Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros.

“Ainda não é tarde para aprender História e pedir desculpas. Até então – continuará sendo persona non grata em Israel!”