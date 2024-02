Valter Campanato/Agência Brasil - 27/07/2023 Ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) afirmou nesta terça-feira (20) que o governo federal colocou o Novo Ensino Médio na lista de suas prioridades de votação no Congresso Nacional para 2024.

A declaração aconteceu após uma reunião de Padilha com o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e outros ministros, como Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Pimenta (Comunicação Social), Márcio Macedo (Secretaria-Geral). Também participaram os líderes do governo José Guimarães (Câmara), Randolfe Rodrigues (Congresso) e Jaques Wagner (Senado).

Os principais pontos para reforma do ensino tem como base a consulta pública feita desde março de 2023, quando o governo passou a reavaliar o ensino médio. Em abril, o Ministério da Educação (MEC) resolveu suspender o calendário de implementação, que vinha sendo executado nas escolas desde 2022.





No fim do ano passado, o presidente da Câmara dos Deputado (PP-AL), Arthur Lira , chegou a marcar uma votação de urgência para aprovar o Novo Ensino Médio. O governo, porém, não aprovou algumas mudanças feitas na Câmara, adiando a votação.

Prioridades

Ao falar sobre as votações no Congresso neste ano, Padilha afirmou que a prioridade do governo é consolidar o "equilíbrio econômico do país". Em segundo plano, o ministro declarou que estão as medidas relacionadas à transição ecológica. Já o terceiro eixo prevê os projetos de ampliação do crédito, além da aprovação do Novo Ensino Médio.

Críticas ao Novo Ensino Médio

No ano passado, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei com diretrizes para a Política Nacional de Ensino Médio, que propõe alterações no texto.

O envio ocorreu após as mudanças no currículo dessa etapa de ensino terem sido criticadas por entidades, estudantes, professores e especialistas.

Mudanças

Atualmente, as escolas devem destinar 1.800 horas anuais para as disciplinas obrigatórias comuns do ensino médio. A carga restante, de 1.200 horas, é para os itinerários formativos, áreas de conhecimentos ou curso técnico escolhidos pelos alunos.

O PL apresentado pelo governo prevê a retomada de, no mínimo, 2.400 horas anuais para as disciplinas obrigatórias sem integração com curso técnico. No caso de cursos técnicos, os estudantes poderão ter 2.100 horas de disciplinas básicas e, pelo menos, 800 horas de aulas técnicas.

Além disso, no modelo atual, língua portuguesa, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia são obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. O projeto, por sua vez, torna as seguintes disciplinas obrigatórias em todo o ciclo do ensino médio: língua espanhola, história, geografia, química, física, biologia, matemática, língua portuguesa e língua inglesa.

O novo projeto também vetaria o ensino à distância, modelo permitido no atual sistema. Por fim, o novo texto também acabaria com os chamados "itinerários formativos". O PL prevê a criação dos Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos, que vão combinar, no mínimo, três áreas do conhecimento.