Reprodução/Governo do Chile Ex-presidente chileno Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

Nesta sexta-feira (9), começou o funeral de Estado do ex-presidente do Chile Sebastián Piñera. Ele ocorre no antigo Congresso chileno, em Santiago, sendo a despedida final do ex-mandatário chileno, que morreu na última terça-feira (6) vítima de um acidente de helicóptero.



O ex-presidente do Chile, de 74 anos, pilotava a aeronave quando caiu em um lago no sul do país. Desde quarta-feira (7), os serviços funerários estatais estão trabalhando na capital, fazendo um velório privado antes de serem abertos ao público.

Em uma cerimônia no antigo Congresso, o atual presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou: "Hoje compartilhamos o choque da trágica partida de um homem, um pai, marido, avô e figura pública que foi um líder em nossa transição para a democracia”.

Piñera era um dos principais nomes da direita chinela. Bilionário e conservador, esteve a frente do poder duas vezes: entre 2010 e 2014, sendo eleito novamente em 2018. Durante o seu primeiro mandato, o governo foi marcado por um forte crescimento econômico, mas com escândalos de gestão e protestos contínuos. Ele sofreu um impeachment em 2021.

Boric, que era adversário político de Piñera, afirmou que chegou a um acordo com o ex-mandatário, conversando com ele no dia anterior a sua morte para discutir sobre os recentes incêndios florestais que assolam o Chile.

Após o fim da cerimônia no antigo Congresso chileno , o corpo do ex-presidente será levado à catedral metropolitana e ao palácio presidencial La Moneda, no centro de Santiago. Por fim, será levado ao cemitério Parque del Recuerdo.