O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou nesta terça-feira (6) a morte do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera. O chileno tinha 74 anos de idade e veio a óbito após sofrer um acidente aéreo por volta das 15h, Lago Ranco, na região central do país vizinho.

“Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda”, escreveu Lula.

Outros líderes da América do Sul também manifestaram pesar pela morte do ex-presidente chileno. “Conheci o presidente Piñera há vários anos. Ele sempre teve uma atitude positiva em relação ao Uruguai e pessoalmente. A título de exemplo, basta citar o seu apoio com a logística oferecida para a chegada das vacinas durante a pandemia. Aos chilenos e sua família minhas condolências”, publicou Lacalle Pou, presidente do Uruguai.

O ex-presidente argentino Mauricio Macri declarou: “Tristeza imensa pela morte do meu querido amigo Sebastián Piñera. Uma pessoa boa, comprometida como ninguém com o Chile e com os valores da liberdade e democracia na América Latina... Realmente é uma perda total, insubstituível. Hoje me despeço de um amigo e líder notável. Todo o meu carinho para sua família”.

Alberto Fernandez também lamentou o falecimento de Piñera. “Acabei de saber da morte do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera. Lembro-me dele com sincero carinho, desfrutando de lindos encontros que permanecem em mim além de nossas diferenças. Minhas condolências à sua família e a todos que o amavam””, escreveu.

Confira outros manifestos:

Reportes de prensa informan el lamentable fallecimiento del expresidente de Chile @sebastianpinera .

Estuve en numerosos encuentros internacionales con él y, si bien no coincidíamos ideológicamente, trabajamos codo a codo en varios temas.



Mi sentido pésame a sus seres queridos… pic.twitter.com/WTIgh3pjRz — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 6, 2024





Me duele profundamente saber de la muerte de mi amigo Sebastián Piñera. Su familia pierde a un esposo y padre ejemplar. Chile a uno de sus mejores presidentes. La democracia a un combatiente. Latinoamérica a un gran líder y economista sin par. Abrazo a su familia y a los chilenos pic.twitter.com/kpXq5WEp1h — Felipe Calderón 🇲🇽 (@FelipeCalderon) February 6, 2024

✅ La presidenta de la República del Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, expresa su profundo pesar al hermano pueblo de Chile por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, importante líder político en la región y amigo del Perú.



✅ Durante su mandato en el cargo más… pic.twitter.com/jH4CtOGg73 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 6, 2024

Lamento profundamente el fallecimiento del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera. Envío mis condolencias a su familia, amigos y al pueblo chileno en este momento de dolor. pic.twitter.com/94pTvcXqip — Santiago Peña (@SantiPenap) February 6, 2024

- Com profundo pesar o passamento de @sebastianpinera , ex Presidente do Chile.



- Fomos aliados no progresso de nossos países e bem-estar de nossos povos. Uma lacuna irreparável para nossos irmãos chilenos.



- Que Deus conforte seus parentes e amigos, bem como a todos aqueles… pic.twitter.com/7Nh4ZVwbZa — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 6, 2024

QEPD Ex Presidente Sebastián Piñera. Arriba Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/o0zHQDRBED — Pepe Mujica (@pepemujicacom) February 6, 2024

Morte

De acordo com o "La Tercera", fontes do governo afirmaram que, além de Piñera, mais três pessoas estavam a bordo do helicóptero. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a aeronave já estava submersa nas águas do lago, e o ex-presidente foi o único tripulante que não foi encontrado.

Os jornais "ABC", da Espanha, e "Clarín", da Argentina, também publicaram sobre o acidente. O portal argentino informou que Piñera era o piloto da aeronave e não conseguiu tirar o cinto de segurança para sair dela a tempo. Duas pessoas nadaram até a margem, e uma terceira foi resgatada na água.