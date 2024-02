Nelson Jr./SCO/STF Ministro do STF Alexandre de Moraes

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu início nesta sexta-feira (9) ao julgamento de mais 15 acusados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, elevando para 59 o número total de condenados nesses eventos. As sessões de julgamento ocorrem no plenário virtual e estão programadas para se estender até 20 de fevereiro, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Os réus em questão são considerados "executores", ou seja, aqueles que foram presos dentro das sedes dos três Poderes ou nos arredores, como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o próprio STF. O objetivo do STF é concluir o julgamento de 205 ações até abril, abarcando a maioria dos casos envolvendo os executores.

Até o momento, as penas aplicadas nos julgamentos anteriores variaram de três a 17 anos de prisão, sem nenhuma absolvição registrada. Os réus que começaram a ser julgados nesta fase são: