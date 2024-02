Reprodução/Twitter Jair Bolsonaro e Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de uma operação da Polícia Federal na quinta-feira (8).

"Um patriota honesto. Continue lutando, senhor presidente!", escreveu o político de extrema-direita em uma publicação no X (antigo Twitter).

A postagem inclui uma foto de Bolsonaro e Orbán apertando as mãos, previamente compartilhada em 9 de dezembro do ano passado, durante um evento que antecedeu a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires.

A operação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e teve como alvo Bolsonaro, seus aliados e ex-integrantes de seu governo. Segundo Moraes, Bolsonaro teria "redigido e ajustado" um decreto que previa a prisão de autoridades e a convocação de novas eleições . De acordo com relatório da PF, o ex-presidente realizou reuniões com militares de alta patente do Exército para discutir a instalação de um regime de exceção.

O suposto decreto mencionado na investigação propunha a prisão de dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a convocação de novas eleições, alegando suposta interferência do Judiciário no Executivo.

