O Tribunal de Londres declarou Greta Thunberg e outros quatro ativistas como inocentes no caso de acusação de ofensa à ordem pública durante protesto. Segundo o juiz do caso, não foram apresentadas provas o suficiente para condenar os cinco, decidindo que não havia caso a ser respondido.

Greta Thunberg, Christofer Kebbon, Joshua James Unwin, Jeff Rice e Peter Barker foram acusados de "não cumprir uma condição imposta ao abrigo da seção 14 da Lei de Ordem Pública”.

O caso teria ocorrido durante a manifestação em frente ao hotel InterContinental em Mayfair, local do Fórum de Inteligência Energética (EIF), que discutia sobre a indústria de combustíveis fósseis com a participação de executivos empresariais e ministros do governo.

O oficial superior promulgou a ordem da seção 14, que impunha condições ao protesto, bloqueando o acesso ao hotel para os hóspedes e delegados do QIR. Todos foram detidos após o ato.

A conclusão do caso aconteceu nesta sexta-feira (02), durante o segundo dia de julgamento no tribunal de magistrados de Westminster. O juiz responsável concordou que a não foram entregues as provas que justifiquem uma condenação.

Segundo o julgamento, as condições impostas aos manifestantes eram "tão pouco claras que eram ilegais”, abrindo precedente para que "qualquer pessoa que não cumprisse não estaria, na verdade, cometendo nenhum crime”.

De acordo com o juiz Laws, a manifestação ocorreu de forma pacífica, civilizada e não violenta. Ele ainda criticou as evidências apresentadas pela promotoria sobre o local que os manifestantes deveriam ser transferidos, afirmando que a única prova útil foi uma filmagem feita "por um manifestante em rapel”.

O juiz acrescenta: "É bastante surpreendente para mim que não tenha havido depoimentos de testemunhas de ninguém no hotel, aproximadamente 1.000 pessoas, ou de alguém tentando entrar. Com serviços de emergência ou qualquer risco de vida.”

A defesa de Thunberg afirmou que os ativistas não tinham detalhes sobre a ordem da seção 14, pois ela não foram devidamente comunicadas pelos policiais. Segundo Raj Chada, "não está claro qual era a condição ou o que foi comunicado e, portanto, o que os réus deveriam saber ou não; e assim o caso da acusação falha nesta fase.”

Na análise das prisões, Chada afirmou que cada um deles não conseguiu se comunicar adequadamente sobre os detalhes da condição imposta pelo protesto. "Em relação à Srta. Thunberg, [o oficial] foi questionado [enquanto prestava depoimento] especificamente sobre qual era a condição, e ele disse Piccadilly Place”, disse a advogada.

"Dizemos com toda certeza que a condição que estava na acusação não é a condição que foi comunicada aos supervisores dos oficiais. Mas a nossa principal alegação diz respeito àquilo que foi comunicado a cada um dos três que represento, o que não corresponde ao que diz a acusação, simples assim", completa.

O policial David Lawrence disse que sabia quem era a ativista sueca, e que a abordou para poder instruí-la para cumprir a ordem. "Nós nos aproximamos da multidão e começamos a dizer às pessoas para moverem seus protestos para a calçada”, disse ele ao tribunal.

“Falei inicialmente com algumas pessoas e depois abordamos um grupo no centro da multidão. Falei inicialmente com uma mulher e ela foi embora; depois disso falei com Thunberg. Perguntei quais eram as suas intenções e perguntei se ela desejava permanecer e seria presa, e se ela queria sair e continuar o seu protesto na calçada. Ela respondeu com palavras, dizendo: 'Vou ficar.' Eu então informei a ela que ela seria presa e removida da área.”

A advogada confrontou sobre a presença de fotógrafos que dificultava a locomoção no local, questionando o oficial se ele "deu algum relato sobre isso para permitir que ela tivesse mais oportunidades de se mudar, em qualquer momento?”. Ele respondeu que não.

Com isso, o juiz determinou que as acusações fossem tiradas e o governo pagasse os honorários de Chada e os custos da viagem de Thunberg.