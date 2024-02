Reprodução/Canal Gov Com Lula, Tarcísio cai na gargalhada após grito de 'volta para o PT' da plateia

Na cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos, que acontece nesta sexta-feira (2), Lula e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocaram afagos e receberam um pedido inusitado do público presente.

Durante seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou que havia trabalhado antes com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em seguida, uma pessoa da plateia gritou: "Volta para o PT, Tarcísio!". Todos os presentes caíram na gargalhada, incluindo o governador. Assista ao vídeo:

-Volta pro PT, Tarcísio!



Gritou um homem na plateia. Todo mundo riu, inclusive o próprio Tarcísio.



Jogue esse vídeo no grupo bolsonarista, e deixe a magia acontecer. pic.twitter.com/BvO8BUwYDr — André Peres (@euandreperes) February 2, 2024

Na ocasião, tanto Tarcísio quanto Lula rasgaram elogios e agradecimentos um ao outro. O governador de São Paulo afirmou se sentir privilegiado em participar do “momento emblemático”.

“Me sinto privilegiado de estar participando desse momento. Desse momento de presentes importantes, que nascem da parceria e tornam esse momento emblemático, talvez seja privilegiado”, disse Tarcísio, que também fez elogios ao mandatário: “Muito obrigado pela parceria, presidente Lula”, completou o chefe estadual, referindo-se ao recente acordo entre o governo federal e São Paulo para as obras do túnel que liga liga Santos ao Guarujá — o primeiro túnel imerso da América Latina.



Em seguida, foi a vez de Lula discursar devolvendo os elogios ao governador, afirmando que o ato no Porto de Santos representa a restauração da governabilidade.

“Esse ato representa que precisamos restaurar a governabilidade e restaurar a governabilidade representa respeitas as diferenças. (…) Democracia é respeito à diferença. Governei com Alckmin, governei com Serra e nunca, em nenhum momento, tratei São Paulo diferente porque não pertencia ao meu partido”, disparou o presidente, que reforçou o apoio ao Estado. “Tarcísio, você terá da Presidência tudo aquilo que for necessário, porque não estou beneficiando o governador, estou beneficiando o Estado mais importante da Federação".