Reprodução Censo 2022: Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais somados

Dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira (2) apontam que o total de templos religiosos no Brasil ultrapassa o número de escolas e hospitais somados.

Segundo o relatório, são 580 mil templos de diferentes religiões ante 264 mil instituições de ensino e 264 mil unidades de saúde - que juntos somam 512 estabelecimentos.

Na lista de estados de "mais religiosos" estão, em primeiro lugar, o Amazonas, com cerca de um templo religioso para cada 68 domicílios; em seguida o Acre, com 69 na mesma proporção; e o Amapá em terceiro lugar, com cerca de 79.

A partir dos dados, observa-se que a região Norte do país é a que soma mais igrejas e templos em comparação ao número de residências, com 459 a cada 100 mil habitantes. No total, a região contabiliza 79.650 igrejas.

Por outro lado, a região Sul - com os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina - tem a menor proporção de estabelecimentos religiosos por 100 mil habitantes, com 226.

Confira o ranking de estados mais religiosos:

Estado / Proporção (Número de residências para cada tempo religioso)

Amazonas - 68

Acre - 69

Amapá - 79

Pará - 81

Rondônia - 95

Roraima 98

Manaus - 102

Espírito Santo - 114

Tocantins - 127

Bahia - 130

Paraíba - 133

Rio de Janeiro - 140

Piauí - 140

Mato Grosso do Sul - 148

Mato Grosso - 151

Alagoas - 151

Sergipe - 155

Ceará - 156

Minas Gerais - 161

Pernambuco - 164

Goiânia - 169

Rio Grande do Norte - 170

Paraná - 200

Rio Grande do Sul - 202

Santa Catarina - 215

Distrito Federal - 216

São Paulo - 234





Além dos templos religiosos, o Censo também analisou os tipos de endereços brasileiros, indicando que a maior parte dos logradouros são propriedades particulares, como casas e apartamentos - no total, 90,6 milhões são domicílios particulares. Em seguida, estão os estabelecimentos de outras finalidades, como lojas, prédios públicos e culturais, com 11,7 milhões.

O Censo chegou a contabilizar estabelecimentos agropecuários, com 4 milhões; edificações em construção, com 3,5 milhões; e os domicílios coletivos (hotéis, presídios, pensões, asilos), com 104,5 mil.