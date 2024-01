Public Domain / U.S. Government Ex-presidente Donald Trump é julgado por fraude nos Estados Unidos

Durante debate presidencial dessa quarta-feira (10), Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, disse que o ex-presidente Donald Trump deve responder pelos ataques ao Capitólio dos Estados Unidos, registrados em 6 de janeiro de 2021. À época, apoiadores do líder do Partido Republicano, que é oponente de Haley, invadiram e depredaram a sede do Congresso norte-americano.

"Ele disse que 6 de janeiro foi um dia lindo. Acho que 6 de janeiro foi um dia terrível e nunca deveríamos querer que isso acontecesse novamente", afirmou ela durante debate ocorrido na noite de ontem.

Na ocasião, a candidata do Partido Republicano disse que sempre defenderia a Constituição e afirmou que deveria haver mais legislação de integridade eleitoral.

"Acho que o que aconteceu em 6 de janeiro foi um dia terrível e acho que o presidente Trump terá de responder por isso", afirmou Haley, que acrescentou dizendo que Trump perdeu as eleições de 2016 e o criticou por continuar "falando sem parar sobre o roubo da eleição".

"A ideia de que ele [Trump] fez isso para sempre, a ponto de continuar a dizer essas coisas para assustar o povo americano, está errada", pontuou, em referência às alegações de Trump de que as eleições teriam sido roubadas.

Ataque ao Capitólio

Na última semana, a invasão ao Capitólio completou três anos. O episódio resultou em cinco pessoas mortas, entre elas dois manifestantes e três policiais. Outros 140 policiais ficaram feridos.

Horas antes do ataque, o ex-mandatário fez um discurso não reconhecendo a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Ele declara até hoje que houve fraude.

Segundo o governo dos EUA, mais de 1.100 pessoas foram presas. Destas, mais de 630 se declararam culpadas e 165 foram condenadas em julgamento.