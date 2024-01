Reprodução / TV Globo - 11.01.2024 Equador vive onda de violência desde a fuga de Fito, apontado como líder da gangue Los Choneros, da prisão

As autoridades do Equador fazem buscas por José Adolfo Macías, também conhecido como Fito e apontado como líder do grupo criminoso Los Choneros. A fuga dele da prisão provocou uma onda de violência ao redor do país desde a última segunda-feira (8).

O governo do Equador informou que mais de três mil policiais e membros das Forças Armadas foram deslocados para procurar pelo criminoso desde domingo (7). A hora e data exata que Fito escapou da prisão ainda não foram definidas pelas autoridades.

Macías é apontado como líder do grupo Los Choneros, considerada uma das gangues mais temidas do país, ligada ao tráfico marítimo de drogas para o México e Estados Unidos, trabalhando com o Cartel de Sinaloa, do México, e a Frente Oliver Sinisterra, da Colômbia, conforme o centro de investigação criminal Insight Crime.

Em julho do ano passado, o candidato à presidência Fernando Villavicencio, assassinado durante ato político em Quito em agosto, relatou ter sido ameaçado por Fito e disse que não continuaria sua campanha contra a violência dos grupos criminosos.

O governo ofereceu uma recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro de Fito.

A Los Choneros

A gangue Los Choneros surgiu no final da década de 1990, na cidade costeira de Chone, na província de Manabí. Conforme o Insight Crime, o grupo se tornou o maior do Equador.

Além do tráfico marítimo de drogas, a gangue também faz micro-tráfico de drogas, contrabando, extorsão e assassinatos por encomenda, estando presente em diversas cidades do país e até mesmo dentro de prisões.

A Los Choneros explora, especialmente, a rota de drogas ilícitas do Pacífico, que passa pelo Equador e concentra 74% da cocaína que chega à América do Norte, segundo o Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrupção.

Apesar de existir desde a década de 1990, o grupo começou a crescer a partir de 2011, quando muitos dos seus líderes foram detidos. Com isso, a gangue alcançou forte presença dentro do sistema prisional do país, conforme a Insight Crime.

A Los Choneros tem sido alvo de ataques nos últimos anos, devido a uma guerra contra seus principais rivais, a Los Lobos, e outras pequenas gangues.

Fito seria o único membro fundador da Los Choneros que ainda está vivo. O penúltimo dos criadores sobreviventes, Junior Roldán, conhecido como “JR”, morreu em maio de 2023. Ele também chegou a fugir da prisão uma vez, em 2013, mas foi recapturado pelas autoridades.