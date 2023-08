Gage Skidmore / Flickr - 05.10.2016 Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos

O ex-presidente Donald Trump foi acusado formalmente pela Justiça dos Estados Unidos por tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Com isso, o republicano se tornou réu pela quarta vez.

Os promotores apresentaram 41 acusações, sendo 13 contra o ex-mandatário, incluindo falsificação e extorsão para tentar reverter o resultado do pleito, que elegeu o presidente Joe Biden à Casa Branca.

"A acusação alega que, em vez de cumprir o processo legal da Geórgia para impugnações eleitorais, os réus se envolveram em uma empresa criminosa de extorsão para anular o resultado da eleição presidencial da Geórgia", afirmou o procurador distrital do condado de Fulton, Fani Willis, à imprensa.

As acusações significam que existem indícios suficientes para que haja um julgamento, não que Trump e os outros 18 acusados sejam culpados pelos crimes. Os réus têm até 25 de agosto para se apresentarem à Justiça norte-americana de forma voluntária.

As investigações sobre o caso começaram em fevereiro de 2021, após o vazamento de um áudio de Trump conversando com Brad Raffensperger, secretário da Geórgia e principal funcionário eleitoral da Geórgia.

"O que eu quero fazer é o seguinte: eu só quero encontrar 11.780 votos. Que é 1 a mais do que temos, já que ganhamos no estado", dizia o ex-presidente na gravação, sem apresentar provas. Na ocasião, ele pressionava Raffensperger para que ele refizesse a contagem no estado e os Republicanos conseguissem levar 16 delegados à Geórgia.

"Você precisa reexaminar, mas com pessoas que querem encontrar respostas, não com pessoas que não querem encontrar respostas", acrescentou Donald Trump.

A acusação diz que "Trump e os outros réus se recusaram a aceitar que Trump perdeu e, consciente e intencionalmente, se juntaram a uma conspiração para mudar ilegalmente o resultado da eleição em favor de Trump".

Nos Estados Unidos, para que um candidato vença as eleições presidenciais, é necessário que ele obtenha ao menos 270 delegados no Colégio Eleitoral. À época, Biden conseguiu 306 delegados, enquanto Trump teve 232.

A Geórgia, que conta com 16 delegados, foi para o lado de Biden, por uma diferença menor que 12 mil votos.

Além dessa ação, ele ainda enfrenta outros processos na Justiça. Trump é réu por: