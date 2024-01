Foto: Greenpeace USA - 06.01.2021 Invasão ao Capitólio nos EUA, em 2021

No dia 6 de janeiro de 2021, o Capitólio (sede do Congresso dos Estados Unidos), era invadido por milhares de apoiadores do ex-presidente Donald Trum p. A invasão resultou em cinco pessoas mortas, entre elas dois manifestantes e três policiais. Outros 140 policiais ficaram feridos.

Horas antes do ataque, o ex-mandatário fez um discurso não reconhecendo a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. ELe declara até hoje que houve fraude.

Segundo o governo dos EUA, mais de 1.100 pessoas foram presas. Destas, mais de 630 se declararam culpadas e 165 foram condenadas em julgamento.



Em 2022, Donald Trump passou a ser investigado por tentar reverter o resultado das eleições de 2020 e instigar o ataque ao Capitólio .

O processo, apresentado por Jack Smith, procurador especial dos Estados Unidos, diz que o ex-presidente conspirou para privar os eleitores do seu direito e indicou que houve uma eleição fraudada, sem provas.

Os promotores dizem também que Trump explorou o dia do ataque ao demorar para pedir que os manifestantes saíssem do Capitólio.