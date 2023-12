Reprodução Deputado turco passou mal

O deputado Hasan Bitmez, da Turquia, morreu na manhã desta quinta-feira (14), dois dias depois de desmaiar na tribuna do Parlamento enquanto fazia críticas às ações do governo Erdogan sobre a guerra entre Israel e Hamas.

Bitmez estava internado no Hospital da Cidade de Ancara em estado grave após sofrer um ataque cardíaco na tribuna e ser socorrido por outros parlamentares. O político de 54 anos – que era diabético e tinha dois stents cardíacos – havia batido a cabeça no chão durante o desmaio. Após a confirmação da morte, o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, prestou condolências. "Que Deus tenha piedade do nosso deputado", declarou.

No discurso dessa terça (12), o parlamentar criticava a manutenção das relações comerciais entre Turquia e Israel. "Mesmo que a história se cale, a verdade não ficará em silêncio. Eles [Israel] pensam que, se se livrarem de nós, o problema estará resolvido. Mesmo que se livrem de nós, não se livrarão da culpa. Se se livrarem do castigo da história, não se livrarão do castigo de Alá", havia declarado o deputado.

Bitmez era formado pela Universidade de Al-Azhar, na capital do Egito, e atuava como presidente do Centro de Pesquisa da União Islâmica. Apesar das críticas do Felicity, partido que Bitmez integrava, ao AKP, partido governista, o presidente Recep Erdogan tem criticado publicamente a atuação de Benjamin Netanyahu no conflito.