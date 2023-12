Reprodução Deputado turco passou mal





Na terça-feira (12), durante uma acalorada sessão no Parlamento turco, o deputado Hasan Bitmez, membro do partido islâmico Felicity, desmaiou após criticar as ações do governo de Erdogan no contexto do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Bitmez, ao abordar as ações de Israel na Faixa de Gaza, proferiu palavras sobre as consequências que o Estado poderia enfrentar, mencionando a ira de Alá.

"Mesmo que a história se cale, a verdade não ficará em silêncio. Eles [Israel] pensam que, se se livrarem de nós, o problema estará resolvido. Mesmo que se livrem de nós, não se livrarão da culpa. Se se livrarem do castigo da história, não se livrarão do castigo de Alá", declarou.



Logo após suas declarações, o deputado sofreu um ataque cardíaco e desmaiou, resultando em um impacto na cabeça ao atingir o chão.

Parlamentares presentes agiram rapidamente para prestar socorro, realizando massagem cardíaca antes de transferi-lo para uma unidade hospitalar.

Confira o vídeo abaixo:



Hasan Bitmez, deputado turco pela província de Kocaeli, teve um ataque cardíaco durante a sua fala no parlamento nesta terça-feira, 12 de dezembro.



Bitmez estava fazendo um discurso muito duro contra Israel, dizendo: … “Israel: você não escapará da ira de Alá” -… pic.twitter.com/bhCdeZhnjc — Karina Michelin (@karinamichelin) December 12, 2023





Hasan Bitmez, que é diabético e possui dois stents cardíacos, encontra-se em estado extremamente grave, dependendo de um respirador pulmonar.





O Ministério da Saúde da Turquia divulgou que um exame de angiografia revelou duas artérias completamente bloqueadas, contribuindo para a gravidade da situação do deputado.