Forças de Defesa de Israel - 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

Uma autoridade dos Estados Unidos informou que Israel já começou o plano de inundar alguns túneis na Faixa de Gaza com água do mar a fim de tentar expulsar os integrantes do Hamas da região. A ideia havia sido revelada no início do mês pelo jornal norte-americano Wall Street Journal.

Segundo fontes afirmaram à CNN nesta terça-feira (12), o país começou a "testar cuidadosamente" a inundação "de forma limitada", para depois testar a capacidade de deixar os túneis inutilizáveis em maior escala.

Ainda segundo a fonte dos EUA, os militares israelenses ainda não têm certeza se o plano vai funcionar, mas garantiram aos norte-americanos que estão tendo cuidado para testar a ação somente em túneis onde acreditam que reféns não estejam sendo mantidos pelo grupo extremista islâmico.

Como divulgado anteriormente pelo jornal norte-americano, o exército de Israel instalou ao menos cinco bombas de água perto do campo de refugiados de Al-Shati em novembro. Segundo o relatório, o mecanismo consegue mover milhares de metros cúbicos de água por hora, inundando os túneis em poucas semanas.

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse acreditar que ainda existam 135 reféns detidos pelo Hamas, sendo que alguns podem ser cidadãos norte-americanos.

No início deste mês, Israel afirmou ter destruído ao menos 500 túneis em Gaza e que localizaram mais de 800 ao redor do enclave.

Na última semana, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que muitos dos poços dos túneis "estavam localizados em áreas civis" e dentro de estruturas civis.

Em 2021, dois anos antes da guerra que acontece agora ter começado, o Hamas informou ter construído 500 quilômetros de túneis em Gaza.