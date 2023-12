Marcelo Camargo/Agência Brasil Carlos Marun, ex-ministro do governo Temer e ex-deputado

Uma carta contendo cem assinaturas de membros da comunidade judaica vem sendo divulgada em São Paulo em repúdio às afirmações recentes de Carlos Marun, ex-Ministro-Chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer, que criticou a atuação de Israel no conflito contra o grupo terrorista Hamas.

Marun afirmou também que “Israel promove em Gaza vinte vezes mais mortes de civis do que o Hamas em Israel”. O texto da comunidade judaica repudia as afirmações e presta solidariedade ao médico Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), também criticado por Marun em uma carta.

O ex-ministro, em sua crítica, convida a “imaginar a dificuldade do dr. Lottenberg, ele um homem da saúde, em apoiar bombardeios a hospitais que matam médicos, enfermeiros e pacientes, ele que viveu grande parte de sua vida dentro de hospitais”.

Em repúdio a Marun, o texto diz que "não se pode comparar, como fez o Sr. Carlos Marun, o direito de existência de uma nação a um grupo de bandidos sanguinários que perpetraram no último dia 07 de outubro o mais bárbaro atentado à vida humana, com requintes propositados de explícito nazismo, degolando crianças, estuprando mulheres e celebrando seus crimes no meio de multidões de pessoas oprimidas por esses mesmos terroristas, na sua grande maioria palestinos vitimizados pelo mal impingido pelo Hamas".

Leia a carta na íntegra:

Carta de Apoio ao Dr. Claudio Lottenberg

Tendo em vista a carta endereçada ao Dr. Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, pelo Sr. Carlos Marun, ex ministro da Secretaria de Governo e ex parlamentar, e considerando que se trata de assunto de interesse público, manifestamos nosso apoio e solidariedade ao eminente representante da comunidade judaica brasileira, pelas razões que seguem:

1 - Não se pode comparar, como fez o Sr. Carlos Marun, o direito de existência de uma nação a um grupo de bandidos sanguinários que perpetraram no último dia 07 de outubro o mais bárbaro atentado à vida humana, com requintes propositados de explícito nazismo, degolando crianças, estuprando mulheres e celebrando seus crimes no meio de multidões de pessoas oprimidas por esses mesmos terroristas, na sua grande maioria palestinos vitimizados pelo mal impingido pelo Hamas;

2 - O Dr. Claudio Lottenberg, refletindo o humanismo judaico, sempre se manifestou favorável a uma solução pacífica do conflito entre palestinos e Israel, buscando encontrar diálogo e o esclarecimento sobre a situação de vulnerabilidade permanente de Israel no Oriente Médio;

3 - Contestamos a pessoalização feita acerca da condição de médico do Dr. Claudio Lottenberg, que, acima de qualquer dúvida, possui histórico de exemplar dedicação à preservação da vida e da saúde dos semelhantes cristãos, judeus, muçulmanos, negros, brancos ou de quem quer que seja indistintamente;

4 - Finalmente, rechaçamos a importação, para o Brasil, do ódio que o Hamas e o Hezbolah destilam em Gaza, Tel Aviv, Cisjordania e Beirute.

Nós, brasileiros de bem, iremos juntos trabalhar para que o crime perpetrado por terroristas não invada nem contamine nossas mentes e corações.

Com a esperança de que proximamente possamos celebrar a paz no Oriente Médio e nesse mundo que D-us nos legou.

Assinaturas:

