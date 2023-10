Reprodução: redes sociais - Presidente da Turquia critica comunidade internacional

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta quinta-feira (26) que os ataques de Israel à Faixa de Gaza "atingiram o nível de um massacre" e que o silêncio da comunidade internacional é "uma vergonha para a humanidade".



A fala foi feita durante conversa por telefone com o papa Francisco, com quem falou sobre a guerra. Na ligação, ele ainda disse que todos os países deveriam apoiar os esforços para fornecer "ajuda ininterrupta a civis inocentes" na Faixa de Gaza e "levantar as suas vozes contra esta tragédia humanitária".

Na conversa, Erdogan também disse que a paz duradoura na região só será possível com a criação de um "Estado da Palestina independente, soberano e geograficamente integrado dentro das fronteiras de 1967, com East al-Quds como sua capital".



Nesta quarta-feira (25), o presidente turco cancelou sua ida a Israel e disse que o Hamas "não é uma organização terrorista, é um grupo combatente que defende as suas terras".