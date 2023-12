Reprodução Ciro Gomes





O ex-governador do Ceará e ex-presidenciável, Ciro Gomes (PDT), foi protagonista de um episódio polêmico durante um show de samba em Fortaleza, no último domingo (3).

O político agrediu um homem que o chamou de bandido durante o evento realizado pela Prefeitura de Fortaleza no Espigão do Náutico, na Avenida Beira Mar.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem não identificado provocou Ciro Gomes, chamando-o de bandido, e recebeu como resposta uma agressão do político.





Esta não é a primeira vez que Ciro Gomes se envolve em controvérsias e atritos. Relembrando algumas polêmicas:

Ciro Gomes x João Doria

Durante uma Conferência Nacional do PDT, Ciro Gomes chamou João Doria de "farsante". Doria processou Ciro por calúnia, difamação e injúria, tornando o pedetista réu após recurso.

Na ocasião, Ciro já havia se colocado como pré-candidato à Presidência e Doria era governador de São Paulo e tratado como presidenciável pelo PSDB.



Ciro Gomes x Jair Bolsonaro

Bolsonaro processou Ciro após acusação de lavagem de dinheiro em uma entrevista. Ciro se tornou réu, mas Bolsonaro retirou a queixa posteriormente. Em 2018, Ciro chamou Bolsonaro de "filho da puta" durante a eleição em que o capitão da reserva foi eleito.



Ciro Gomes sobre Sergio Moro

Em defesa de Lula, Ciro acusou Sergio Moro de perseguição e afirmou que receberia a turma de Moro "na bala". A declaração foi feita em 2017.

Até os dias atuais, o pedetista acusa Moro de ter usado a Operação Lava Jato de maneira ilegal para perseguir inimigos políticos.



Ciro Gomes x Lula

Em 2022, Ciro rompeu com Lula e o chamou de "ladrão", criticando eleitores que votam em Lula apenas para derrotar Bolsonaro.

Ciro foi ministro do primeiro governo Lula (2003-2006) e seguiu seu aliado até 2018. Com a prisão do petista, Gomes tentou o apoio do atual presidente da República, mas não conseguiu. De lá para cá, o ex-governador do Ceará vive atacando o chefe do Executivo federal.



Frase Polêmica sobre Patrícia Pillar

Durante a campanha presidencial de 2002, Ciro Gomes afirmou que Patrícia Pillar era importante em sua campanha "porque dormia com ele". A declaração foi considerada de mau gosto, e Ciro se desculpou posteriormente.