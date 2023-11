Reprodução Presidente eleito da Argentina, Javier Milei





O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, surpreendeu nesta segunda-feira (20) ao revelar seus planos de viagem antes mesmo de assumir oficialmente o cargo em 10 de dezembro. As destinações incluem Miami e Nova York, nos Estados Unidos, e Tel Aviv, em Israel, com uma conotação mais espiritual do que estritamente política.

Milei demonstrou uma abordagem singular a diplomacia ao aceitar o convite do presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, para um encontro no Uruguai. Em resposta, o argentino sugeriu a resolução das relações bilaterais em um churrasco, ressaltando a afinidade entre os líderes.

Além disso, o presidente paraguaio, Santiago Peña, também estendeu um convite para Milei visitar o Paraguai antes de sua posse.

Em relação ao Brasil, a possível Ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, mencionou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será convidado para a posse de Milei, mas as condições para sua presença ainda não foram definidas.

Entretanto, o assessor-chefe para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, expressou incerteza sobre quem representará o Brasil na posse, sugerindo que a presença de Lula é improvável devido a ofensas pessoais.

Milei, em sua visão sobre relações internacionais, destacou sua intenção de não se relacionar com países considerados "socialistas", incluindo China, Brasil e Rússia. Contudo, ele defende uma postura de abertura da Argentina ao mundo.





Amorim, por sua vez, ressaltou a importância estratégica e fundamental da relação entre Brasil e Argentina.

“É uma relação estratégica, fundamental não só pelo lado bilateral mas para a inserção do Brasil no mundo. A filosofia do presidente Lula é que para nos integrarmos adequadamente no mundo, para que a voz da América Latina e América do Sul seja ouvida é preciso que tenhamos uma capacidade de coordenação. Claro que facilita quando você tem afinidades, não há dúvida, mas do nosso lado não vamos deixar que simpatias pessoais ou o oposto afete nosso relacionamento de estado com a Argentina”, declarou Amorim.