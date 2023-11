Cristiano Machado/Imprensa MG Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, é uma das cidades que engloba o Vale do Lítio, em Minas Gerais

O domingo de 19/11, no município de Araçuaí (MG), a 678 km de Belo Horizonte, no Vale do Jequitinhonha, foi considerado o dia mais quente no histórico de medições do país, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A cidade com 34.297 habitantes alcançou na data a temperatura de 44,8°C. O recorde anterior havia sido registrado no dia 21 de novembro de 2005, em Bom Jesus, no Piauí, a 632 km ao Sul de Teresina, quando a máxima foi de 44,7°C.

A oitava onda de calor que atuava pelo Brasil acabou neste fim de semana. O fenômeno estava em atuação desde o dia 8 de novembro e causou altas temperaturas pelo interior do país. Veja abaixo as maiores temperaturas atingidas no período.

























A previsão do tempo para esta semana aponta para um início de temperaturas mais amenas com a presença de chuvas nos próximos dias. Nesta segunda-feira (20), espera-se que as chuvas caiam fortes em todo o Centro-Sul. Contudo, durante a semana, os termômetros já vão indicar uma nova subida pelas capitais em todo o país.