Diego Baravelli/ Wikipedia Rio Paraopeba, em Minas Gerais, após o rompimento da barragem em Brumadinho

Minas Gerais registrou no último domingo (19) a segunda morte devido as chuvas que atingem o estado neste final de ano. Uma mulher em Pedralva, região sul de Minas, a 450 quilômetros da capital Belo Horizonte, morreu por volta das 16h30 no desabamento de sua casa durante um temporal.

A primeira morte pelas chuvas em Minas Gerais nesta época do ano ocorreu na quarta-feira (15) no município Cássia, na região sudoeste do estado. Um operário também foi vítima por desabamento, de um galpão onde trabalhava. As informações são da Defesa Civil.

No domingo à noite as chuvas atingiram também Belo Vale, na região central do estado, a 70 quilômetros da capital. O rio Paraopeba, que corta a cidade e que foi atingido pela tragédia de Brumadinho, transbordou. Carros foram arrastados em vídeos que circulam nas redes sociais.

Chuva deixa ruas alagadas e arrasta carros em Belo Vale



🎥 Redes Sociais pic.twitter.com/5wF8JgVSi9 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 20, 2023













A Defesa Civil informou que a energia elétrica e o abastecimento de água não foram comprometidos na cidade. Também não há registro de comunidades ilhadas ou rodovias obstruídas. Até o momento, 100 pessoas foram afetadas no município, considerando comerciantes e moradores.

Por volta das 19h, Belo Horizonte também foi atingida por um forte temporal. Uma mulher e seu filho de 11 anos ficaram ilhados dentro do carro em uma avenida do bairro Dona Clara, região norte da cidade. Os dois foram retirados do veículo sem ferimentos pelos Bombeiros, segundo informações da Folha de S. Paulo.

A previsão para todo o estado nesta segunda (20) é de céu nublado com pancadas de chuva em todo o território. O boletim da Defesa Civil desta segunda mostra, além das duas mortes pelas chuvas, 18 desabrigados e 497 desalojados em todo o estado.