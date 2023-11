Ali Khamenei/Khamenei.ir A bandeira do Hezbollah

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou no sábado (11), que Beirute, capital do Líbano, pode enfrentar "o mesmo destino que a Faixa de Gaza", se o movimento do grupo terrorista Hezbollah, aliado do Hamas, "arrastar o Líbano para uma guerra".

"O que podemos fazer em Gaza, também podemos fazer em Beirute", afirmou Gallant na região de fronteira com o Líbano, onde há trocas hosits entre o Exército israelense e o Hezbollah. "Se [o Hezbollah] cometer esses erros aqui, os primeiros a pagar o preço serão os cidadãos [libaneses]", completou o ministro.

A fala de Gallant ocorreu no mesmo dia em que as forças israelenses interceptaram um ataque do grupo Hezbollah . Segundo Israel, os lançamentos do grupo libanês iriam atingir a área de Margaliot - um local rural de maioria judia.

Em resposta a organização terrorista, Israel disse que atacou uma série de infraestruturas por meio de lançamentos aéreos, enquanto também disparava fogo com sua artilharia.

O Hezbollah se envolveu no conflito entre Israel e Hamas logo nos primeiros dias de guerra, que teve início em 7 de outubro . O confronto já deixou mais de 12.400 vítimas. Somente em Gaza, os mortos somam 11.078. Em Israel, são 1.200 vítimas, segundo a revisão das autoridades israelenses.