Forças de Defesa de Israel - 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza

O Exército de Israel informou neste sábado (11) que interceptou um ataque do grupo terrorista Hezbollah , em território libanês. Segundo as forças israelenses, os lançamentos iriam atingir a área de Margaliot - um local rural de maioria judia.

Em resposta a organização terrorista, Israel disse que atacou uma série de infraestruturas por meio de lançamentos aéreos, enquanto também disparava fogo com sua artilharia.

O Hezbollah se envolveu no conflito entre Israel e Hamas logo nos primeiros dias de guerra, que teve início em 7 de outubro . O confronto já deixou mais de 12.400 vítimas. Somente em Gaza, os mortos somam 11.078. Em Israel, são 1.200 vítimas, segundo a revisão das autoridades israelenses.

O Hezbollah é um grupo libanês xiita formado em 1982, durante a guerra civil do Líbano. O conflito aconteceu entre 1975 e 1990, por conta de embates político-religiosos entre cristãos maronistas, muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas que vivem no país.

Naquele período, um dos pontos de desacordo era o apoio a Israel e à Palestina. Foi quando o Hezbollah surgiu para confrontar os israelitas que tentavam entrar no sul do Líbano, e dar apoio aos palestinos que se refugiavam nessa região, fugidos do governo israelense.