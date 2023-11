Reprodução/Youtube Refugiados esperam para sair de Gaza

O grupo de 32 brasileiros deixaram a Faixa de Gaza neste domingo (12) , após a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, ser reaberta. Inicialmente, era para 34 retornarem, no entanto, duas pessoas desistiram da repatriação e permaneceram em Gaza.

O Itamaraty informou que o "grupo de 32 brasileiros e familiares já se encontra em território egípcio, onde foi recebido por equipe da embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação".

"Os brasileiros passaram pelo controle migratório palestino de Gaza e acabam de passar pelo do Egito. Duas pessoas do grupo que constavam da lista original, de 34 nomes, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza", diz o comunicado.

Segundo Alessandro Candeas, embaixador do Brasil na Palestina, mãe e filha desistiram de retornar ao Brasil "por motivos pessoais".

Hasan Rabee, um dos brasileiros do grupo, gravou vídeos enquanto cruzava a fronteira. "Bom dia, gente: a gente chegou na fronteira. Daqui a pouco vamos para o lado do Egito. Rezem por nós", afirmou Hasan Rabee, instantes antes da saída. "Estamos saindo da Palestina e indo para o Egito. Esse é o caminho para o Egito. Não falta muita coisa. Um segundo, um minuto", completou o brasileiro em outro vídeo, gravado dentro de um ônibus que atravessava o Portão de Rafah para o lado egípcio.

Rabee, ao chegar no Egito, gravou um vídeo com um coronel brasileiro e agradeceu ao governo brasileiro e embaixadores pelo resgate.

Parte do grupo de brasileiros está concluindo trâmites de entrada no Egito, antes de todos seguirem para o Cairo. pic.twitter.com/WQNw9pw2ql — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) November 12, 2023





Próximos passos

O grupo deve passar a noite ainda no Egito para descansar e se alimentar. O embarque no avião presidencial que os aguarda em Cairo será feito na segunda-feira (13). A viagem deve durar de 12 e 14 horas.

"O grupo embarca em um ônibus fretado pelo Governo Federal. Vão seguir viagem até um aeroporto designado pelo Egito. A aeronave VC2, da Presidência da República, aguarda o grupo para iniciar o décimo voo de repatriação de brasileiros desde o início da crise no Oriente Médio", diz o Itamaraty.





Chegada ao Brasil

Na chegada ao Brasil, eles receberão um acolhimento estruturado pelo governo. "Eles terão à disposição serviços de abrigo, documentação e alimentação, além de apoio psicológico, cuidados médicos e imunização", informa o Ministério das Relações Exteriores. O grupo ficará dois dias hospedados em Brasília.

“Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, então serão deslocados para esses locais. Uma parcela significativa, quase a metade do grupo, não tem onde ficar, mas o Governo Federal já disponibilizou, através do Ministério do Desenvolvimento Social, um local onde essas pessoas ficarão acolhidas. Vai ser no interior de São Paulo”, diz Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Augusto de Arruda Botelho.

Com a chegada deste voo, a Operação Voltando em Paz terá transportado um total de 1.477 passageiros, além de 53 animais domésticos desde o início dos conflitos entre Israel e Hamas.