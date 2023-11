Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Estudantes e pais na Universidade Paulista no bairro do Paraíso

Neste domingo (12), ocorre o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Hoje, os participantes terão cinco horas para resolver as provas de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia), e matemática.

Os candidatos que pediram tempo adicional para realizar a prova e tiveram as solicitações aprovadas terão uma hora a mais para concluir o exame, que segue o horário de Brasília.

Hoje, os portões abrirão às 12h e fecharão pontualmente às 13h. O início das provas acontece às 13h30 e os candidatos poderão realizar o exame até as 18h30.

Os estudantes que precisarem comprovar a presença no Enem devem emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

🚨 Mas atenção: o documento deve ser impresso pelo aluno e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação. Depois da aplicação do exame, o Inep não fornece mais o comprovante de presença.



Reaplicação

Os que perderem a prova por algum dos motivos justificáveis segundo o edital, como doenças infectocontagiosas ou problemas logísticos, devem solicitar a reaplicação do exame entre os dias 13 e 17 de novembro. Veja aqui como solicitar.

Os que tiverem a solicitação aprovada pelo Inep farão as provas nos dias 12 e 13 de dezembro.



Quando sai o gabarito oficial?



Os gabaritos oficiais dos dois dias do Enem 2023 serão divulgados no dia 24 de novembro. Os participantes deverão acessar a seçã o ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Inep e conferir os resultados.

E os resultados?

Segundo o cronograma do Enem, os resultados serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 e estarão disponíveis na Página do Participante.

Já o espelho da redação, será disponibilizado aproximadamente dois meses após a divulgação dos resultados e também poderá ser consultado no mesmo portal.

O Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes e se tornou uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. As notas obtidas pelos candidatos podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, além de bolsas de estudo e financiamento por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, o resultado da prova ainda pode ser usado para concorrer a vagas em instituições de ensino superior estrangeiras que tenham convênio com o Inep, em países como Portugal, Estados Unidos e Canadá. Confira a lista de universidades aqui.