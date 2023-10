Flavio Goldberg: Sionfobia e o terrorismo contra Israel

Flavio Goldberg

Flavio Goldberg é graduado em Direito pela Universidade Anhembi Morumbi, é pós-graduado, especializado em Direito Processual Civil com capacitação para Ensino no Magistério Superior pela Faculdade Damásio de Jesus e Mestre em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (FADISP). Atua como coordenador do grupo de Direito, Psicologia e Comunicação na Academia Paulista de Direito. É autor dos livros "Direito: dialética da razão" e "Mediação em Direito de Família: aspectos jurídicos e psicológicos", e coautor do livro "O Direito no Divã: Ética da emoção". É palestrante e escreve artigos para diversas publicações.