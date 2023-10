Divulgação/ONU Prédio destruído por bombardeiros na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram ter atacado mais de 100 alvos do Hamas na Faixa de Gaza durante a noite desta sexta-feira (20) em horário local.



“Durante a noite, os caças das FDI atacaram mais de uma centena de alvos terroristas pertencentes à organização extremista Hamas, incluindo um túnel subterrâneo, armazéns de armas e dezenas de centros de comando operacional”, afirmaram as FDI e a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel.

Conforme Israel, os ataques "neutralizaram" um esquadrão do Hamas e mataram um agente naval do grupo extremista islâmico, Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, que os israelenses acreditam que estava envolvido no ataque do Hamas ao país no último dia 7 — episódio que deu início à guerra no Oriente Médio.

Conforme o comunicado, os bens e armas do grupo também foram localizados em uma mesquita no bairro de Jabaliya, em Gaza, e destruídos. O local, segundo o texto, foi usado como "posto de observação e base de preparação para o Hamas".

Nessa quinta (19), as Forças de Defesa afirmaram ter matado o chefe de uma organização terrorista em Rafah, na fronteira entre Egito e a Faixa de Gaza. A ação teria sido executada por aviões de guerra dirigidos pela inteligência do Shin Bet.

Em publicação nas redes sociais, as FDI disseram que centenas de infraestruturas terroristas do Hamas foram destruídas, e dezenas delas foram atacadas no bairro de Sageya ao longo da última quarta (18).

“As centenas de infraestruturas terroristas que foram atacadas incluem locais de lançamento de mísseis antitanque, poços de túneis, infraestruturas de inteligência, quartéis-generais operacionais e outros quartéis-generais”, afirmam as Forças de Israel.