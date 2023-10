Reprodução / CNN Brasil - 17.10.2023 Ataques ao sul de Gaza

"Visitei Israel muitas vezes, mas desta vi uma nação chocada profundamente. Das famílias dos reféns ao presidente Herzog, ao premiê Netanyahu, todos os pediram a mesma coisa: solidariedade e palavras claras", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"É o mínimo que podemos fazer pelo povo de Israel como defensores de um mundo livre, onde ódio, terror e antissemitismo não têm lugar.

O povo palestino também sofre por causa do terror do Hamas e não há contradição em se solidarizar com Israel e responder às necessidades humanitárias dos palestinos", declarou.

O confronto entre Israel e Hamas, iniciado em 7 de outubro , já deixou mais de 5 mil mortos, segundo o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza. O número de palestinos mortos é de 3.785 e 12 mil feridos só na Faixa de Gaza . Entre os israelenses, são 1.402 mortos. Na Cisjordânia, há também 65 vítimas e outros 1.250 feridos.