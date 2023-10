Reprodução/Twitter @idfonline - 19/10/2023 As informações sobre as mortes foram publicadas no X das Forças de Defesa de Israel.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram, nesta quinta-feira (19) ter matado o chefe de uma organização terrorista em Rafah, na fronteira com o Egito. Em publicação no X, antigo Twitter, o exército israelense diz que a ação foi executada por aviões de guerra dirigidos pela inteligência do Shin Bet.

מטוסי קרב של צה״ל, בהכוונת מידע מודיעיני של שב"כ, חיסלו את ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור "ועדות ההתנגדות העממית" ברפיח, ראפת חרב חסין אבו הלאל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 19, 2023

“Aviões de guerra da IDF, dirigidos pela inteligência do Shin Bet, mataram o chefe da ala militar da organização terrorista 'Comitês de Resistência Popular' em Rafah, Rafat Harev Hossein Abu Halal”, diz a postagem.

Os Comitês de Resistência Popular são uma coalizão de milícias palestinas que atuam na Faixa de Gaza. A coalizão é considerada terrorista por Israel e Estados Unidos.

No mesmo fio, a IDF diz que ao longo de quarta-feira (18), centenas de infraestruturas terroristas do Hamas foram destruídas, e dezenas delas foram atacadas no bairro de Sageya. “As centenas de infraestruturas terroristas que foram atacadas incluem locais de lançamento de mísseis antitanque, poços de túneis, infraestruturas de inteligência, quartéis-generais operacionais e outros quartéis-generais”, afirmam as Forças de Israel.

Também foi mencionada a morte de cerca de 10 integrantes do Hamas e da fundadora do braço feminino do grupo palestino. Jamila Abdullah Taha al-Shanti morreu em um bombardeio na Faixa de Gaza.

“O Conselho Legislativo lamenta a morte da deputada Jamila al-Shanti, morta hoje de madrugada durante os bombardeamentos na Faixa de Gaza”, disse o Conselho. A informação é do jornal Filastin, veículo ligado ao Hamas.