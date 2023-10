Elad Malka/Defense Ministry/The Times of Israel - 07.10.2023 Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, sugeriu nesta quinta-feira (19) que as tropas israelenses que estão na fronteira com Gaza logo poderão ver o enclave do Exército de Hamas "por dentro". A afirmação sugere que o Exército israelense deverá invadir por terra Gaza em breve.



Gallant teria dito: "Agora, vocês veem Gaza à distância, [mas] em breve a verão por dentro. O comando virá". A invasão não deve acontecer enquanto tiver líderes estrangeiros visitando as regiões de conflito.

A invasão de Gaza por terra vem sendo preparada há dias, desde o ataque terrorista do grupo extremista Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro . No dia, cerca de 1.400 israelenses foram mortos.

Como resposta ao ataque mais mortal contra Israel em 75 anos, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu destruir o Hamas , iniciando um "cerco total" e constantes bombardeios em Gaza .

Segundo o ministro, a guerra deverá perdurar por um longo tempo e será dura com seus envolvidos.

A fala de Gallant foi sucedida por um vídeo publicado por Netanyahu em que mostra as tropas israelenses na fronteira, prometendo vitória a Israel.

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, desembarcou em Tel Aviv após a partida do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e disse que Israel havia sofrido "um ato de terrorismo indescritível e horrível", reforçando que o Reino Unido está em prol de Israel.