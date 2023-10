Divulgação/POTUS Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, deixou a Casa Branca rumo a Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou a Casa Branca e embarcou nesta terça-feira (17), no fim de tarde pelo horário de Brasília, rumo a Tel Aviv, em Israel. A viagem tem duração de cerca de 12 horas, com o pouso previsto para o início da manhã desta quarta, também pelo horário de Brasília.



Em Israel, Biden vai se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e também teria agenda com lideranças árabes. Chefe de Estado da maior economia do mundo, o presidente norte-americano representa os interesses de seu país, um dos maiores aliados de Israel no conflito com Hamas e Palestina. Diferentemente do Brasil, que segue a determinação da Organização das Nações Unidas (ONU) , os EUA encaram o Hamas como um grupo terrorista.

Há 10 dias, em 7 de outubro, o grupo extremista Hamas atacou Israel e provocou conflito que persiste desde então e viveu nesta terça-feira (17) um de seus dias mais tensos , com ataque a uma escola e um hospital na Faixa de Gaza .

Israel acusa a Jihad Islâmica pelo bombardeio, enquanto o Hamas diz que foram os israelenses os responsáveis. Segundo o Ministério da Saúde palestino, centenas de pessoas morreram, sendo a maioria composta por crianças e mulheres.

Após o ataque desta terça, a Jordânia cancelou um encontro que ocorreria nesta quarta entre Biden e líderes egípcios e palestinos. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, também já havia cancelado a reunião que teria com Biden.