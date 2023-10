Divulgação Destruição causada pelos ataques israelenses à Faixa de Gaza

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, afirmou nesta quarta-feira (18) que o território da Faixa de Gaza, hoje controlado pelo Hamas, vai diminuir.



"No final desta guerra, não só o Hamas deixará de estar em Gaza, mas o território de Gaza também diminuirá", disse ele na Army Radio, estação de rádio operada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês).

Segundo o jornal Times of Israel, a fala do ministro dá força a uma especulação de analistas de que as IDF tentarão criar uma zona tampão dentro da Faixa de Gaza para proteger as cidades fronteiriças do sul de Israel, por onde membros do Hamas entraram no dia 7 de outubro e realizaram ataques surpresa.



Uma zona tampão é uma faixa de terra que separa duas regiões com relações conflituosas. Se isso for implementado em Gaza, a população palestina ficará concentrada no sul da região, em situação ainda mais crítica que a vivenciada antes da guerra.



Há dias, Israel vem ordenando que a população palestina se desloque para o sul de Gaza, enquanto inicia invasões terrestres pelo norte. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 1 milhão de pessoas deixaram suas casas.

Cerca de 2 milhões de palestinos vivem na Faixa de Gaza , região com 365 km² - área equivalente a um quarto da cidade de São Paulo. Atualmente, com o território completo, a região já é um dos lugares mais densamente populosos do mundo.