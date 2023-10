Amos Ben Gershom LLC - 25.07.2023 Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atacou o Hamas nesta sexta-feira (13) e sugeriu uma nova escalada de tensões no conflito que já dura uma semana. Em pronunciamento, Netanyahu não deu detalhes sobre os planos do exército, mas disse que a guerra ‘está apenas no começo’.

Netanyahu ressaltou que o Hamas irá ‘pagar o preço’ pela retomada dos ataques a Israel. O primeiro-ministro ainda afirmou que não medirá esforços para ‘destruir o Hamas’.

“Nossos inimigos apenas começaram a pagar o preço. Não vou detalhar o que virá a seguir, mas estou dizendo a vocês, é apenas o começo”

“Vamos destruir o Hamas e vamos vencer. Levará tempo”

A escala de tensões ganhou contornos de guerra no último sábado (7), após o Hamas atacar diversas cidades israelenses pelo solo, ar e mar. Mais de 2 mil mísseis foram lançados e os ataques já provocaram cerca de três mil mortes.

“Nunca esqueceremos as atrocidades que nossos inimigos cometeram. E nunca deixaremos o mundo, ou ninguém, esquecer essas atrocidades, [de um tipo] que não foram feitas ao povo judeu em muitas décadas”, completou Netanyahu.