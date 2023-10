Reprodução: Redes Sociais Joe Biden e Benjamin Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , pousou em Tel Aviv, na capital financeira de Israel, na manhã desta quarta-feira (18). O norte-americano já se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu e comentou sobre os ataques ao hospital em Gaza que matou centenas de pessoas .

"Segundo o que observei, parece que foi obra do outro lado, não de vocês", disse Biden a Netanyahu, ressaltando que se sente triste e revoltado com o ataque.

Na terça-feira (17), uma escola e um hospital na Faixa de Gaza foram atingidos por ataques aéreos . Segundo o Ministério da Saúde palestino, já são pelo menos 500 mortos, além de centenas sob os escombros do Hospital Batista Al-Ahly Arab, o mais antigo da região.

Segundo o Exército Israelense, a explosão no hospital em Gaza aconteceu após o lançamento falho de um foguete da Jihad Islâmica, grupo ligado ao Hamas, que negou ter sido autor do ato. Já o governo palestino, diz que o ataque teria sido feito por Israel.

Após o ataque, as Forças de Israel disseram que irão fornecer ajuda humanitária aos cidadãos de Gaza. Os israelenses pediram para que eles se dirijam até Al-Mawasi, região que fica a 10 km da fronteira com o Egito. Em comunicado, os militares disseram que a ajuda será realizada "conforme necessário".

O conflito entra no 12º dia com mais de 4 mil pessoas mortas. De acordo com o último balanço, são 1.400 israelenses mortos e 3.300 palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde da Palestina.