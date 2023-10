Reprodução: Redes Sociais Ranani Glazer, brasileiro morto em Israel

A morte do brasileiro Ranani Glazer , de 24 anos, foi confirmada pelo Ministério de Relações Exteriores nesta terça-feira (10). Ranani morreu após um ataque do grupo armado palestino Hamas a uma rave em Israel, no último sábado (7), que deixou mais de 260 mortos.



Até a confirmação da morte, Ranani era considerado desaparecido. Ele foi à rave com a namorada e um amigo, e chegou a se abrigar em um bunker em meio ao ataque. A namorada e o amigo sobreviveram, mas perderam contato com Ranani em meio à tentativa de fugir do local.

Quem era Ranani Glazer

Ranani nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas tinha cidadania israelense. De acordo com relatos do seu irmão Rudy Glazer à Rádio Gaúcha, Ranani se mudou para Israel há cerca de sete anos para prestar serviço militar.

Em Porto Alegre, Ranani estudou no Colégio Israelita. Sua mãe ainda vive em Porto Alegre, mas seu pai vive em Israel.

Depois de prestar serviço militar, ele continuou morando em Tel Aviv, onde vivia com amigos e trabalhava como entregador. De acordo com publicações de amigos, Ranani tinha o sonho de se tornar um DJ famoso.

Nas redes sociais, o brasileiro publicava fotos em festas eletrônicas e em viagens por países europeus. "Fácil me encontrar em uma rave", escreveu ele na legenda de uma publicação.

No Instagram, a namorada de Ranani, Rafaela Treistman, publicou uma homenagem a ele. "Você queria ser um dj famoso no Brasil, queria que suas músicas fossem conhecidas, até escrevemos uma música nós dois.. eu lembro de todas as vezes que cantamos a nossa música pra alguém que não tinha ouvido ainda, lembro da sensação que eu tinha de que quando cantávamos espalhávamos nossa energia positiva por todo lugar", escreveu ela.



No bunker

Antes de morrer, Ranani gravou um vídeo em um bunker no qual se escondeu de integrantes do grupo armado palestino Hamas após a rave. A gravação é o último registro do jovem em vida.

"No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente está num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma abaixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo quilômetros para achar um lugar pra se esconder, velho", diz ele no vídeo.

🚨TRISTE: Corpo de brasileiro desaparecido em festa em Israel é encontrado.



Ranani Glazer tinha 24 anos e já prestou serviços militares em Israel. Ele estava em rave próximo à Faixa de Gaza atacada pelo Hamas.



Pouco antes de ser morto, Ranani gravou vídeo em um bunker. pic.twitter.com/bjisCBI99c — Meio Independente (@meioindep) October 10, 2023