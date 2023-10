Reprodução: Redes Sociais Ranani Nidejelski Glazer, brasileiro morto em Israel

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, foi encontrado morto em Israel nesta segunda-feira (9). Ele estava em uma rave no fim de semana, que foi atacada pelo grupo terrorista Hamas em Israel . Os familiares confirmaram a informação para a Folha de São Paulo.

O evento em que Glazer e mais dois brasileiros estavam chamava Universo Paralello e aconteceu no deserto de Negev, no sul de Israel e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza.

"O Exército de Israel foi até a casa do meu irmão, pai do Ranani, que também mora em Israel. É tudo o que sabemos. Não temos informações de como e onde (o corpo foi encontrado)", contou Karen Glazer, tia do jovem.

Ranani estava na rave com a namorada Rafaela Treistman e o amigo, Rafael Zimerman, ambos brasileiros também. No meio dos ataques, o trio se abrigou em um bunker e chegaram a utilizar os corpos das vítimas para se esconderem dos terroristas.

Zimerman conta que quando as autoridades de Israel chegaram no bunker para resgatar os sobreviventes, Rafaela e Rafael já não sabiam mais onde Ranani estavam. Eles foram levados a um hospital e liberados para a casa.

"O bunker em que nos escondemos foi metralhado por integrantes do Hamas e depois jogaram gás para todo mundo morrer asfixiado, e foi quando comecei a pedir a Deus para sobreviver. Eu me senti em Auschwitz ", contou Rafael, que agora mora com amigos em Herzylia.

Ranani Glazer era brasileiro-israelense. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e morava em Israel há sete anos. O jovem prestou serviço militar ao país e pelas redes sociais, gostava de ir eventos como festivais e raves. Nas últimas postagens do rapaz, ele publicou diversos eventos em Tel Aviv, capital de Israel.

Momentos antes do ataque, Glazer ainda postou nos stories do Instagram vídeos da rave e marcou a localização em Gaza. Quando estava fugindo dos terroristas, ele ainda gravou um último vídeo em um bunker onde conseguiu se abrigar.

"No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente está num bunker agora, seguro", relatou Glazer na gravação.

Através de nota, o Ministério das Relações Exteriores confirmou na manhã desta terça-feira (10) a morte de Ranani e condenou os ataques em Israel.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", diz o comunicado.





Vítimas da guerra

Até o momento, 260 corpos foram encontrados no local onde acontecia o Universo Paralello, evento organizado pelo pai do Dj Alok, o também Dj Juarez Petrillo.

De acordo com informações do Itamaraty, ainda há duas brasileiras que estavam na rave que seguem desaparecidas : Bruna Valeanu, de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes, de 41 anos.

Nesta terça-feira (10), cerca de 1.500 corpos de integrantes do grupo Hamas foram encontrados dentro de Israel , segundo as forças militares israelenses. O conflito, até o momento, já matou ao menos 800 de Israel e mais de 600 palestinos.