Reprodução/Instagram 08.10.2023 Ao menos 260 corpos foram encontrados em Rave de pai de Alok após ataque do Hamas em Israel

Ao menos 260 corpos foram encontrados após o grupo extremista armado Hamas atacar uma rave em Israel. As informações são do jornal "The Times of Israel" e foram publicadas neste domingo (8)

No sábado (7) o DJ Juarez Petrillo, pai dos DJs Alok e Bhaskar, filmou o momento em que o festival "Universo Paralello" foi interrompido com a chegada de homens do grupo terrorista.





Os vídeos compartilhados pelo DJ mostram fumaça no céu e pessoas se movimentando no evento. "Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir…", escreveu Juarez no Instagram.

Neste domingo (8), Alok afirmou que o pai está "seguro em um bunker aguardando direcionamento para retornar ao Brasil."

"Minhas orações pelos desaparecidos, pelo povo da região que são vítimas dessa guerra cruel e pelos familiares que sentem dor nesse momento. Muita tristeza!"

Sobre os acontecimentos de hoje, estou consternado e ainda chocado com o ataque covarde aos milhares de inocentes com o uso de mais de 2500 mísseis na invasão em diversos locais no sul de Israel.



Como muitos de vocês sabem, o meu pai estava em um desses locais invadidos e sobre… — Alok (@alokoficial) October 8, 2023









A BBC informou que a rave ocorreu no deserto de Negev, no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza. Entrevistados afirmaram que havia jipes com homens armados atirando nas pessoas que tentavam fugir a pé ou de carro. Uma mulher disse à Reuters que teve de se fingir de morta até a chegada do resgate, feito por soldados do Exército de Israel.

Segundo dia de conflito

O conflito entre Israel e o Hamas entrou em seu segundo dia neste domingo (8). O balanço mais recente das autoridades locais indica que ao menos 1.120 pessoas morreram, sendo 700 em Israel, 413 na Faixa de Gaza e sete na Cisjordânia, além de milhares de pessoas feridas.

A disputa começou depois que o Hamas realizou no sábado um ataque surpresa contra o território israelense. A partir da Faixa Gaza, foram lançados 5 mil foguetes ao território israelense.