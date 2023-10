Reprodução: Redes Sociais Ranani Nidejelski Glazer, brasileiro morto em Israel

O brasileiro Ranani Glazer , de 24 anos, encontrado morto em uma festa rave no sul de Israel após ataque do grupo armado palestino Hamas, gravou um vídeo dentro de um bunker próximo à Faixa de Gaza no último sábado (7). A gravação é o último registro em vida do rapaz.

O vídeo foi compartilhado no Stories, do Instagram, momentos antes do bunker ser atacado. Na gravação é possível ouvir som de mísseis. “No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma baixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo, quilômetros, para achar um lugar pra se esconder, velho”, disse na gravação. Veja:

Outros 260 corpos foram encontrados no festival de música eletrônica em que estava Ranani. Ele estava na rave com a namorada Rafaela Treistman e o amigo, Rafael Zimerman, ambos brasileiros também. No meio dos ataques, o trio se abrigou em um bunker e chegaram a utilizar os corpos das vítimas para se esconderem dos terroristas.

Zimerman conta que quando as autoridades de Israel chegaram no bunker para resgatar os sobreviventes, Rafaela e Rafael já não sabiam mais onde Ranani estavam. Eles foram levados a um hospital e liberados para a casa.

Ranani Glazer era brasileiro-israelense. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e morava em Israel há sete anos. O jovem prestou serviço militar ao país e pelas redes sociais, gostava de ir eventos como festivais e raves. Nas últimas postagens do rapaz, ele publicou diversos eventos em Tel Aviv, capital de Israel.

De acordo com informações do Itamaraty, ainda há duas brasileiras que estavam na rave que seguem desaparecidas: Bruna Valeanu, de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes, de 41 anos.

Através de nota, o Ministério das Relações Exteriores confirmou na manhã desta terça-feira (10) a morte de Ranani e condenou os ataques em Israel.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", diz o comunicado.