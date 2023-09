Kremlin - 12.07.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitará a China

O presidente russo Vladimir Putin visitará a China em outubro, onde se encontrará com Xi Jinping. A informação foi confirmada nesta terça-feira (19) pelo secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev.



"Em outubro esperamos conversas bilaterais detalhadas entre os presidentes Putin e Xi como parte da participação do chefe de Estado russo no fórum 'Um Cinturão, Uma Rota'", disse Patrushev, de acordo com a agência de notícias russa Tass.

Nesta quarta-feira (20), a agência informou que o ministro das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que "os líderes da China e da Rússia mantêm uma estreita interação estratégica".

Esta será a primeira viagem de Putin ao exterior desde que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra ele , em março. Putin é acusado de crimes de guerra por deportar ilegalmente crianças da Ucrânia.



Embora o Kremlin negue legalidade da ordem de prisão , ele pode ser preso se for para países que aceitam o TPI. Este não é o caso da China, que não é signatária do acordo.