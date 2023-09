Reprodução Citrato de Fentanila, conhecido como Fentanil





Um bebê de apenas um ano morreu e outras quatro crianças foram hospitalizadas após terem contato com fentanil em uma creche em Nova York, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu na sexta-feira (15). O socorro foi acionado pela tarde, em meio aos relatos de que as crianças tiveram parada cardíaca depois que comeram e foram tirar uma soneca.

Durante a investigação, a polícia encontrou 1 kg da substância, equipamentos de laboratório e balanças. Além da criança que morreu, outros dois meninos de dois anos e uma menina de 8 meses foram levados ao hospital às pressas. A quarta vítima passou mal quando já estava em casa e também foi socorrida.







A dona da Creche Divino Nino, localizada no bairro do Bronx, alegou que o espaço onde o laboratório clandestino operava era alugado a terceiros, e que não sabia do que estava acontecendo. Carlisto Acevedo Brito (inquilino) e Grei Mendez (dona da creche) receberam 11 acusações, incluindo homicídio, homicídio culposo e agressão.

Inaugurado em janeiro, o estabelecimento cuidava de crianças de 6 semanas até os 12 anos. Na semana passada, inspetores municipais fizeram uma visita surpresa para fiscalização, mas não encontraram nenhuma violação à lei ou normas de segurança.

Uma vez descartada a hipótese de vazamento de monóxido de carbono, a Polícia de Nova York investiga como o fentanil foi parar na creche, e como se deu a contaminação das crianças.

Durante uma coletiva de imprensa, o investigador Joseph Kenny disse que "todas as três crianças estavam não-responsivas e demonstravam sintomas de exposição a opiáceos”, e que o remédio Narcan, usado para reverter os efeitos de opioides, “foi administrado a essas três crianças na tentativa de salvar suas vidas".

Fentanil

O fentanil é um produto farmacêutico que pode ser prescrito por médicos para tratar dores intensas, mas seu uso indiscriminado está causando uma onda severa de mortes por overdose nos Estados Unidos, desde que começou a ser fabricado e vendido por traficantes.

Pesquisas apontam que essa substância pertencente à classe dos opioides sintéticos é 50 vezes mais potente que a heroína. Os números são alarmantes: neste ano, overdoses mataram mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos. Desse total, 66% dos casos estavam ligados ao uso de fentanil.